為了防疫需求，政委唐鳳率領公家與民間單位團隊，攜手完成了「簡訊實聯制」的開發。對於不少民眾來說，可能習慣於利用LINE app進行QR Code掃碼，但是因為此功能先前無法連動「訊息」（或稱「簡訊」）功能，無法實現「簡訊實聯制」掃碼需求。而由於LINE在台用戶超過2100萬，為了便利使用者，LINE從善如流宣佈更新程式，現已可支援防疫「簡訊實聯制」的掃碼。

【使用 LINE 掃碼功能完成簡訊實聯制的版本限制】

根據LINE Blog說明，iOS 和 Android 手機 LINE 版本為 11.10 以上，即可使用；若不確定您的 LINE 版本，建議直接更新至最新版本。

【哪裡可以找得到 LINE 的掃碼功能呢？】

打開 LINE 後，在主頁、聊天或 LINE TODAY 頁面下滑，上方會出現搜尋欄，搜尋欄的右側可看到掃碼的圖示，點選即可使用！

在哪可以找得到 LINE 的掃碼功能呢？（摘自LINE Blog）

【如何使用 LINE 掃碼功能完成簡訊實聯制呢？】

第一步：在主頁、聊天或 LINE TODAY 列表中的搜尋欄右邊點下掃碼圖示

第二步：靠近店家的 QR code，上方即會出現「點此撰寫簡訊1922」的視窗

第三步：點擊後，會自動跳轉至手機的簡訊頁面，確定傳送號碼為 1922 後，即可將訊息送出

如何使用 LINE 掃碼功能完成簡訊實聯制呢？（摘自LINE Blog）

利用智慧型手機，打開可支援掃QR Code的程式（大多數手機的內建相機app都可支援這項功能），或是使用LINE 疾管家帳號內的掃碼功能、或是台北通Taipei pass app等，也都同樣可完成「簡訊實聯制」。若是使用者手機無法掃碼、或是非智慧型手機，可直接透過編寫簡訊的方式，填入含有店家碼（店家碼格式可以含有空格、也可以不含空格，共15碼）的內容，再傳送給1922，同樣可以完成簡訊實聯制。