週四因美債殖利率下滑，科技股反彈，但道瓊走勢仍偏弱，四大指數漲跌互見，亞股今則有日韓股市走揚，台股今開盤跌5.87點、報在17384.74點，指數呈現攻高後的震盪整理，指數最低達17334點，現階段台股短期均線有撐，但因電子成交比重尚未拉升到5成，故預計短線急漲的機率並不高。

電子股今成交比重來到約4成6，台積電(2330)繼昨日尾盤逆轉填息後，今股價再現震盪，早盤小跌約0.5%，鴻海(2317)小跌震盪，股價在5日線、月線附近糾結整理，聯發科(2454)於盤上小漲，面板市況儘管目前大尺寸面板價格雖出現漲勢趨緩跡象，但蘋果iPad Pro新機開賣銷售狀況良好，促使盤面多方重心轉向Mini LED相關應用，群創(3481)、友達(2409)早盤後均黑翻紅，震盪拉高。

矽晶圓市場景氣在上半年觸底回升，後續將進入報價調漲的上升循環初期，矽晶圓明、後年恐大缺貨，外資調升合晶(6182)、環球晶(6488)目標價，合晶大漲逾5%，中美晶(5483)、台勝科(3532)、環球晶(6488)漲幅也逾2.5%。

航運股今漲勢集中在散裝航運，預期解封後的報復性需求湧現，航運股成交比重占大盤逾4成，市場再現搶船潮，裕民(2606)、慧洋-KY(2637)預料將成為最大贏家，裕民跳空越過6月2日高點，量能明顯增溫，掀起明顯補漲行情，開盤隨即攻上漲停，慧洋-KY亦同步亮燈，志信(2611)、榮運(2607)、中航(2612)、新興(2605)、台航(2617)等一早也均漲停；長榮(2603)、四維航(5608)、正德(2641)今日列入處置股，台驊投控(2636)、宅配通(2642)今恢復正常交易，宅配通一度攻上漲停，另外，貨櫃三雄陽明(2609)、長榮(2603)、萬海(2615)於今收盤將納入0050，陽明、萬海一度均創掛盤新高，分盤交易的長榮盤中也受到拉抬，上揚逾2%。

以技術面來說，指數已突破6月3日前高17300點的上檔壓力區，目前持續守穩各期均線之上，且各期均線呈多頭排列向上走揚，中期均線月、季線將持續向上墊高，17000點左右下檔支撐性強，KD指標亦重新黃金交叉向上，中多格局未變。

兆豐國際投顧表示，本週台股走強突破17311點反壓，短中期均線亦形成多頭排列，走勢再度轉強，加上又有季底投信作帳，短線台股將有機會挑戰17500點，只是目前電子成交比重仍低於5成，台股短線急漲的機率並不高。