今年上半年「股匯雙漲」，是否會隨著下半年GDP成長趨緩而出現逆轉？今年以來台股在全球股市漲幅排名前5大，至昨日止，漲幅約18%；而新台幣匯價，今年以來到6月中，新台幣兌美元升值了約2.95%，強勁的經濟成長率為支撐匯價的重要因素。

央行2Q理監事會後記者會，宣布上修全年的GDP目標值到5.08%，但也證實受到今年2Q本土新冠疫情嚴峻衝擊服務業，全年景氣維持「V」型復甦無望，上半年的經濟成長率優於下半年。央行最新預測的經濟成長率估值，1Q為8.92%，2Q為6.21%，3Q為2.7%，4Q為3.02%。

央行總裁楊金龍在理監事會上表示，FOMC決策市場認為偏向鷹派，FED升息可能提前到2023年，台灣當然會受到國際因素的影響，「我們會做考量」。投資人應注意股匯波動；而企業方面，目前金融環境利率還是相對低檔，到明年利率對於企業生產都不會有影響；即使升息1碼，對企業的壓力也不會太大。

今年新台幣兌美元升值了約2.95%，強勁的H1經濟成長率為支撐匯價的重要因素。展望下半年，美國經濟反彈力道強勁，全年GDP上看7%，並且市場也預期年底FED將展開縮表，為利率正常化鋪路。一旦聯準會提早升息，勢必影響新台幣走勢。楊金龍昨天也表示，「美元如果走強，新台幣匯率就算強，資金也會流出、美元需求會增加，因此，美元走強，新台幣匯率走勢就會受到壓抑。」

而在外資方面，今年以來仍然持續賣超台股，累計賣超3722億元。換而之，除非外資在H2大舉匯入買超台股，否則新台幣匯價升勢在H2恐告終。

楊金龍也提醒投資人，因為美國他的政策動向基本上會影響到全球金融市場，一旦升息一定會影響資金的移動，移動就會影響股匯市，投資人要注意股匯市的波動。