美系外資將台灣百合(9938)目標價由80元調高至125元，並給予優於大盤表現評等，今日股價開高走高，盤中漲幅約3%左右。

鞋類每兩年新設計將提升配飾需求，台灣百合2021年配件銷售額年增將逾1成，美系外資指出，該公司提花彈力跟模壓鉤2018年下半年開始虧損，2020年虧損5.7億元，不過，今年下半年在出貨量增加下，全年銷售額可望增加2.3倍，將達到損益兩平，加上鞋類ODM零售商顯示補貨需求，調高今年及明年獲利預估。

美系外資指出，百合在大陸房價上漲、銷售預測上調，以及配件增長強勁調高百合今年及明年獲利預期，今年每股盈餘5.26元調高至7.84元，明年5.25元調高至6.2元。

據統計資料顯示，鞋類設計週期將每兩年帶動配飾需求，2017年愛迪達採用一體式鞋面，將Paiho的毛利率推高至40%的歷史峰值，2019年鞋帶/織帶在鞋類中的應用不斷增加，使得配飾銷售額年成長14%，美系外資指出，鞋類創新設計將會提升配飾需求，預計 2021年配件銷售額將年增19%，比2019年高出10%。