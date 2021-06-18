印地安人隊台灣好手張育成。（美聯社）

效力印地安人隊的台灣好手張育成在面對金鶯隊的比賽中，單場雙安、包含本季第2轟，賺進個人生涯單場新高4打點的好表現，助隊以10比3橫掃對手，在攻守兩端都有好表現，也讓他賽後直呼：「感覺超好的！」

印地安人與金鶯4連戰最終戰，張育成此役擔任先發三壘手、打第8棒，前2打席都敲出三壘滾地球出局，6局下在滿壘時，張育成敲出中外野平飛安打，送回壘上2名跑者，也中斷連13打數未敲安的低潮。

8局下張育成再從金鶯菜鳥投手謝羅勒（Mac Sceroler）手中開轟，打出左外野2分炮，本季第2轟、生涯第3轟出爐，也正式超越前輩胡金龍，成為大聯盟最多轟的台灣球員。

今天也正好是張育成的老婆李家綾生日，這發全壘打也是送給老婆最好的生日禮物，被問到家人進場看球的感覺如何？他說：「心情會比較好，不管是你打得怎樣，回去看到家人就會覺得很幸福、很開心。」

不只攻擊端有佳績，張育成在防守端也有表現，張育成說：「這感覺超好的！就是盡量為球隊守住分數，壘上有人時就盡量推進。」最後他也不忘感謝球迷支持，「我們會繼續加油！」