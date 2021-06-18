由世界知名的獨立遊戲發行商 Devolver Digital 與開發團隊 Mediatonic 合作，成功在短時間內用繽紛糖豆旋風席捲全球的《糖豆人：終極淘汰賽（Fall Guys: Ultimate Knockout）》 即將推出 WOW! PODS 造型公仔！與國際知名的遊戲製造商 Wow! Stuff 攜手，讓這些人氣超高的糖豆一躍成為 WOW! PODS 的最強陣容。

2020 年，《糖豆人：終極淘汰賽》無疑是一款相當吸睛，也最讓玩家們享受的爆紅遊戲。為了成為冠軍，玩家們必須要翻越各種奇形怪狀的障礙、推擠或讓其他玩家失控，並克服重力的影響，避免被淘汰的命運。

「WOW PODS FALL GUYS」將於 9 月 1 日起開始發售

現在，這些明亮繽紛的糖豆將再次成為話題，全新的「WOW! PODS FALL GUYS」系列收藏將以這些糖豆們作為主角。糖豆人們的實體公仔除了擁有迷人外觀，還將使用 Wow! Stuff 獨特的專利技術，在紫外線照射下就能讓這些公仔呈現出神秘的圖像。

Wow! Stuff 的共同創辦人 Kenny McAndrew 對此表示：「《糖豆人：終極淘汰賽》無疑是一個成功而出色的作品，這些角色也受到全球無數的玩家喜愛。

WOW! PODS 想要滿足各種品牌角色的粉絲，而糖豆人完全符合我們對於這個產品的期待。」

Devolver Digital 全球品牌授權經理 Fée Heyer 也對此合作抱持樂觀的看法，「我們非常注重授權經營，希望有最好、最創新的作品能夠滿足糖豆人的粉絲。」而 WOW! PODS 的成功，足以證明這款產品獨到的技術、特色，能夠為收藏品市場注入一股活水！「我們等不及讓《糖豆人》的粉絲們看到他們最愛的角色化身為特別的收藏品並出現在現實生活中。」Fée Heyer 表示。

「WOW! PODS FALL GUYS」系列造型公仔將於 9/1 起於英國、歐洲、北美等各大零售通路販售，售價 14.99 歐元（折合新台幣約 496 元）。