由於美國聯準會（Fed）對貨幣政策釋出鷹派訊息，帶動美元與公債殖利率上揚，黃金作為通膨避險的吸引力降低，使得金價日前重挫，預料周線將寫下2020年3月以來最大跌幅。

金價18日（周五）略現反彈，黃金現貨價攀升0.3％，報每盎司1,779.11美元，本周金價累計重跌5.2％。周五黃金期價上揚0.2％至每盎司1,779美元。

美元則衝上2個月高點，預料本周將呈現近9個月最佳升幅。美國10年期公債殖利率站上1.5％。