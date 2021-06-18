金價承壓 預料本周將創一年多來最大跌幅 10:402021/06/18 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於美國聯準會（Fed）對貨幣政策釋出鷹派訊息，帶動美元與公債殖利率上揚，黃金作為通膨避險的吸引力降低，使得金價日前重挫，預料周線將寫下2020年3月以來最大跌幅。 金價18日（周五）略現反彈，黃金現貨價攀升0.3％，報每盎司1,779.11美元，本周金價累計重跌5.2％。周五黃金期價上揚0.2％至每盎司1,779美元。 美元則衝上2個月高點，預料本周將呈現近9個月最佳升幅。美國10年期公債殖利率站上1.5％。 《韓股》韓股周線連5紅 韓元創3個月最大周跌幅 微軟執行長納德拉 兼任董座 #上揚 #金價 #預料 #最大跌幅 #本周 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》請領失業金人數意外增加 創1個月新高 10:182021/06/18 財經 護醫療量能 群創捐正壓式檢疫亭給大千醫院 10:092021/06/18 寶島 《商情》聯準會轉鷹派 紐約期金急挫5％ 09:442021/06/18 財經 長榮列處置股開盤跌3元 群創、彩晶走升 台股小跌5點 09:052021/06/18 財經 五眼聯盟內訌？紐西蘭：縱使澳中緊張 仍將擴大對華貿易 12:192021/06/18 兩岸 股匯一起跌 新台幣連四貶 16:312021/06/18 財經 《美股掃瞄》科技股受青睞 那斯達克指數創歷史次高 08:532021/06/18 財經 台股收盤下跌72點 友達、群創翻黑 高端漲10元 13:472021/06/18 財經 《半導體》營運拚續創佳績 訊芯放量穩揚 11:262021/06/18 財經 人民幣中間價跌63個基點 人行百億逆回購 11:022021/06/18 財經 《國際產業》傳戴姆勒2024年起加速推出電動車款 12:342021/06/18 財經 財經熱門新聞 長榮「被抓去關10天」 散戶注意：這檔要噴了 - 財經 矽晶圓 明後年恐大缺貨 - 新聞 - 工商時報 他抱陽明獲利破百萬反求助 網見另一檔驚：是我也崩潰 - 財經 輝瑞疫苗賺翻了 專家預測銷售額超驚人 - 財經 長榮、陽明、萬海有多強？謝金河曝三雄幹掉這家陸企 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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