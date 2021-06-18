台北慈濟醫院護理師照顧插管患者。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院呼吸治療師紀錄插管患者狀況。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院收治一名確診的9旬老翁，從其他醫院轉入該院加護病房，插管3天即拔管，病況穩定、體力精神皆好，3周後解隔離出院，老翁開心比出勝利手勢感謝醫護人員辛勞。台北慈濟醫院表示，截至6月14日，已成功為44名插管病人拔管，順利控制病情，其中最年輕者32歲，最年長者90歲。

9旬老翁本收治於其他醫院治療，但病情惡化，緊急轉入台北慈濟醫院加護病房，由於出現呼吸衰竭等症狀，緊急插管治療，3天後順利拔管，3周後解隔離出院。

台北慈濟醫院另外收治1名40多歲男子，體型壯碩、體重約150公斤，在入院2天後病情惡化，醫師評估後插管轉入加護病房，歷經9天治療，病況穩定，拔管轉回專責病房。

胸腔內科主任藍冑進指出，及早插管不只是為了搶救生命，更有爭取時間讓藥物發揮作用、助於提早拔管的多重用意；許多患者會在尚無不適的狀況下，被醫護人員告知需要插管，因此產生畏懼、抗拒的心理，恐致延誤治療。

一般而言，臨床醫師會依據病患動脈內氧氣的壓力（PaO2）以及給氧分率（FiO2）來評估病人的氧合指數，確認是否缺氧。如果需要插管，會適時使用鎮定劑、肌肉鬆弛劑協助病患放鬆，減緩不適，而新冠肺炎患者因具傳染風險，醫護人員須著全套隔離裝備，不僅影響手感、視野，也增加插管難度，因此，往往會與麻醉科醫師共同合作。

藍冑進說，病患氧氣濃度不足（氧合指數小於150mmHg）、呼吸費力，嚴重至輔助肌肉明顯用力，以及出現意識障礙甚至休克，都是臨床醫師會考慮插管的情況。

藍冑進說明，插管後若病況穩定，醫療團隊會逐步將鎮定藥物減量，調整呼吸機的壓力模式，從完全由機器幫助呼吸，改成輔助呼吸的模式，最後再執行自主呼吸訓練，若插管病人可以在不倚靠機器的狀態下自主呼吸半小時到兩小時，就可以考慮拔管。以台北慈濟醫院經驗為例，拔管天數平均為6.5天，最快2天，最久10天，僅少數病人肺部狀況嚴重，仍須透過呼吸器維持呼吸。

插管不是沒有希望，但對許多新冠肺炎患者而言，礙於自身沒有不適的緣故，當臨床端給予醫療建議時，往往無法接受。藍冑進特別說到：「現在針對缺氧患者，除了藥物治療外，臨床也會視病人情況予以經鼻高流量濕化氧氣治療，降低插管機率甚或有改善呼吸衰竭，免於插管的可能。」

插管對醫護而言有一定的負擔，因此若提出這項醫療建議，就代表病情有所需要，醫護定會在充足準備下執行醫療處置，以減少病患痛苦與醫護感染風險。藍冑進提醒民眾：「只要好好配合醫師，染疫病人仍有許多治療機會，所以要相信醫護人員會為自己做最好的呼吸訓練與拔管，接受專業建議，一同戰勝病毒。」