【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處（以下稱東北角管理處），原訂6月於壯圍沙丘旅遊服務園區舉辦「夏暮。影聚：沙丘好市集×星空電影院」之影像成果發表會暨產業交流聚會，因應全國三級疫情警戒，停辦實體活動，於6╱17推出大東北角觀光圈之永續旅行線上成果展，讓民眾宅在家也能夠進一步認識大東北角的地方故事，並同步於壯圍青年築夢空間規劃線下策展，期盼於疫情解封之後，旅客能夠親自領略大東北角之美。

▲透過成果影片，看到大東北角之美。 圖：交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處╱提供

東北角管理處處長馬惠達表示，希望透過這個成果展影片能以在地人的視角，闡述他們的生活及產業故事，讓大眾看到平常看不到的大東北角之美，雖然因為疫情關係無法相聚一起參與實體成果展，但危機就是轉機，我們轉換模式改為線上成果展，朝向資訊化發展，藉此傳播至世界各地，希望這些影片不只擴散到台灣，更可以廣為宣傳至全世界，讓世界從中看到台灣東北角風景與人文之美，待疫情結束後我們也將張開雙手歡迎世界各地的遊客前來，過來享受最美好的旅遊體驗。

▲大東北角觀光圈線上成果展主題豐富。 圖：交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處╱提供

大東北角觀光圈一直朝向「永續旅遊」的方向前進，也不斷針對綠色經濟、樂活運動、海洋休閒、宜居生活、文化教育五大構面，發展不同主題旅遊商品。本次推出的線上成果展以《春日。暖陽 Living Life》塑造形象，其中包含《海岸山城新生活》、《村落平原青創力》與《樂活縱情山海線》等系列影片，皆納入了大東北角觀光圈五大構面之元素，透過鏡頭，認識多個精彩的地方人物生活故事與觀光產業魅力，帶領民眾線上探索大東北角的壯麗開闊。

▲大東北角觀光圈線上成果展呈現多元地域特色。 圖：交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處╱提供

東北角管理處表示大東北角觀光圈將持續朝著永續旅遊發展，邀請大家至大東北角觀光圈之YouTube頻道觀賞，在疫情期間透過影片遊覽大東北角地區，深度了解地方故事與生活魅力，歡迎有興趣民眾持續關注「大東北角觀光圈」YouTube頻道與「大東北角之友」粉絲專頁。

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