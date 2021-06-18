中國高教界再傳命案，繼上海復旦大學7日發生教師持刀殺害學院黨委書記的案件後，哈爾濱工程大學昨晚通報，黨委常委、副校長張志儉於17日上午墜樓身亡。

哈爾濱工程大學昨晚10時許在官方微博發布公告稱，張志儉是在17日上午9時34分許墜樓身亡。經警方現場勘驗、調查，已排除他殺。

這則微博的留言功能已被關閉，不少中國網友透過轉發形式發表評論，質疑案情不單純。也有人寫道，張志儉是哈爾濱工程大學核科學與技術學院「頂樑柱級別的人，幾年前還要衝（中國科學院）院士的，實在是不理解為什麼要跳樓」。

根據學院官網簡介，張志儉長期從事核安全與仿真方向的教學科研工作，現任哈爾濱工程大學副校長、核動力仿真研究中心主任，同時兼任中國核學會常務理事暨副秘書長、國務院大型先進壓水堆和高溫氣冷堆核電站重大專項專家組成員等職，並享國務院特殊津貼。

中國高等教育學界近期頻傳命案，復旦大學7日也發生39歲教師姜文華持刀殺害該校數學科學學院黨委書記王玉珍。

復旦大學17日發文針對網上各式傳言澄清，表示早在2019年時就對姜文華提出「考核不合格，合同期滿不再續聘」的建議，並強調考核過程未設政審（政治審查）環節。後來校方考慮其特殊情況又允續聘2年。截至今年事故發生之時，學校並未作出與姜文華解除或終止聘用合同的決定。（編輯：張淑伶）1100618

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