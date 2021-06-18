【旅奇傳媒/編輯部報導】在宅防疫也能森呼吸！交通部觀光局茂林國家風景區管理處為了舒緩民眾無法出門的壓力，於粉絲專頁「Fun心遊茂林」上架「新威森呼吸」短片。模擬第一人稱漫步的視角拍攝新威森林公園的桃花心木林道，也剪輯了精選十八羅漢山風光的「峰巒之旅」影像集錦，讓因疫情悶在家的民眾也能感受旅遊氣氛，帶動另類「在宅森呼吸」，跟著茂管家線上遊茂林，一起體驗居家森友會。

茂管處處長柯建興表示，疫情警戒期間以防疫為優先，轄內遊客中心及所轄景點、相關OT商家皆配合封閉，暫停營業，不過美麗的風景仍可在疫情期間發揮療癒身心的力量，因此透過網路，遠距帶領民眾線上遊茂林，一睹新威森林公園及十八羅漢山之美，與大家共同撐過這場防疫持久戰。

▲新威森林公園冬末春初的桃花心木林，別有一番風情。 圖：交通部觀光局茂林國家風景區管理處╱提供

民眾線上遊茂林，可透過網站上的照片、影片，想像走進景區。影片景點包括「新威森林公園」，曾為全台最大的苗圃之一，以培育熱帶林苗木為主，育苗種類多達200餘種，其中又以桃花心木、竹子、杉木最多。最令人陶醉的景色便是長約2公里的桃花心木大道，落葉隨著季節更替而變裝，行走其間，腳下踩過林道發出細碎的沙沙聲，佐以陽光灑落的點點光影。從林道漫步出來，可到園區內的「森思咖啡」，來杯使用在地脆梅製成的脆梅愛玉，或品名逗趣但著實沁人心脾的「皺臉檸檬茶」，與家人好友坐在木棧平台的座椅區休息片刻，享受被林蔭包圍的療癒時光。

▲新威森林公園裡的「森思咖啡」提供飲品、輕食，是遊客悠閒放鬆的浪漫空間。 圖：交通部觀光局茂林國家風景區管理處╱提供

過新威景觀大橋，進入茂林風景區，「窮盡腿力」探尋情人谷、茂林谷瀑布，以及龍頭山極具特色的環流丘地形等美景外，也可轉往台27線甲前進，來到有「台灣小桂林」之稱的「十八羅漢山」。 十八羅漢山由礫岩層所構成，由於礫石間的膠結不一，易受雨水沖刷裸露，從荖濃溪對岸望去，數十座高聳山峰遠觀彷彿神情動作各異的羅漢立姿，故名「十八羅漢山」。

日據時期此處一共開鑿六個隧道，俾利往來旗山與六龜之間，目前為自然生態保護區，民眾可向屏東林區管理處申請進入，並預約導覽解說員帶您探索古隧道，親眼目睹物種多樣的蝙蝠生態。茂管處也於原六龜遊客中心舊址新建「十八羅漢山服務區」，提供遊客觀光、休憩及簡易餐飲等服務，疫情解禁後，是遊客一日遊程中歇息的好去處。

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