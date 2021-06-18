桃園市長鄭文燦18日主持防疫會議，被問到行政院長蘇貞昌也提及防疫要有彈性變化？鄭文燦表示，防疫政策都要滾動檢討，以3級管制來講，有些政策會加嚴，有些疫情變化解封，政策不會一成不變。

鄭文燦說，5、6月疫情累積的經驗，也要滾動檢討，將來紓困振興對策，今年跟去年也會有變化，如今年線上申請比例提高，主動撥款增加。當然有些行業，反映紓困振興政策夠或不夠等，政策檢討是必然的。鄭文燦說，中央防疫團隊正在努力推動相關政策，作為地方防疫團隊，會跟中央協同一致，能在桃園落實更好，也會在各方面給予中央更大協助。