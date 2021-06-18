中央流行疫情指揮中心5月中旬將全國升為三級警戒至今，民眾採買食物的防疫措施，也是防疫工作的一環；消基會今天呼籲政府借鏡英國的「COVID-19疫情間營業安全指引」，包括建議業者進行賣場內外的「動線管理」、「宣導不必要的觸摸商品」、「照顧身障者移動空間需求」、「開闢敬老時段」等更為細緻化的防疫措施，兼顧民生與防疫需求。

消費者報導雜誌副社長張琬萍說明，為管控賣場的購物人潮，英國政府首先建議業者須依循1至2公尺的安全社交距離原則，並據此推算各商店銷售空間的最大顧客量，並針對任何容易壅塞的區域，例如店內外的門口，進行人流管控；也建議業者包括錯開營業時間，減少尖峰時段對公共交通的需求，以避免人潮同時集中，因過度擁擠產生群聚效應。

張琬萍說，至於針對賣場內容易形成的人潮熱區，例如生鮮食材、肉品專區、結帳櫃台等處，英國政府則建議可檢視商場內的顧客人流動線，隨時視情況滾動調整動線，以減少人潮堵塞與顧客的間距，例如在可行狀況下，採排隊管理或單向動線等方式。

張琬萍指出，為確保身障人士的權益受到保護，英國政府建議賣場的人行通道與排隊動線應符合身障者進出其間的合理需求。也提醒有孩童隨行的顧客，家長有責任看顧他們並提醒保持社交距離。

張琬萍提及，除了要求配戴口罩，英國也鼓勵消費者進入賣場前使用酒精或乾洗手清潔手部，降低觸摸商品傳播的風險。為避免發生病毒傳播的機率，也建議業者儘可能宣導顧客瀏覽購物時，若無必要切勿觸摸商品。

消基會秘書長徐則鈺呼籲，民眾外出採買前，宜事先做好功課，例如出門前預先擬定採購清單，在最短時間完成目標性購買，捨去貨架前比價或揀選的購物習慣，降低接觸病毒的機會。完成採買後，可在家中或陽台處設置消毒作業檯，將作業檯區分未消毒與已消毒區域，一邊放置買回來的東西，擦拭、消毒完成之後，再放到另外一邊。