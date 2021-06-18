新北市85歲以上長者完成接種疫苗，18日起開始為不在籍的85歲以上長者在全市76處接種站接種疫苗，新北市長侯友宜前往關心施打情況；82到84長者與原住民72到74長者19日接續開打。

新北市衛生局表示，新北市規畫26處中、大型疫苗接種站，寬敞的空間和動線，讓長者能在安全、安心的環境中接種疫苗，各站均安排區公所人員助長者填寫資料及貼心引導，經醫師專業問診後，由護理師進行施打，並詳細說明提醒施打後的注意事項。

衛生局說，18日開放不在籍85歲以上長者依區公所公布、通知時間及地點就近接種，市長侯友宜前往關心長者施打情況，謝謝醫護同仁全力支援，及所有長者和市民朋友配合，讓施打情況相當順利。

新北市交通局協助規劃「接種大巴」，由區公所接送長輩前往醫院，新北市四大計程車隊專線也提供「接種小黃」優先派車服務（自費）。至於住宿型長照機構及洗腎病患，由新北市200隊疫苗接種機動提供專業服務。

新北市6月19日、20日兩天也將開放82到84歲及72到74歲原住民長者施打，侯友宜市長強調，長者接種疫苗不求快速，而是求穩、求安全，讓長者提升保護力對抗病毒威脅。