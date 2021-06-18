一名原本在北市萬華從事按摩工作的女子，本月7日返回彰化老家後確診，一度因為重症被收治在醫院負壓病房，但12日病情好轉後， 卻情緒失控對醫護狂咳吐口水，甚至大吼：「為何要救我」，隔天還上演「大脫逃」戲碼，自行拔管欲離開醫院。

據了解，該名按摩女發燒10幾天都沒好轉，6月7日返回彰化老家後，鄰居村民懷疑她可能染疫，便向當地衛生局通報，經前往採檢，果然確診陽性，收治在負壓隔離病房重症插管。

但該按摩女住院後在醫護人員的悉心照顧下，病情漸漸好轉，卻在12日對醫護人員狂咳吐口水，甚至大吼：「為何要救我」，隔日竟然情緒失控，在病房脫序演出「大脫逃」劇碼，想從逃生梯要逃走，但立即被5名醫護人員帶回病房，過程中還不斷的對醫護吐口水。

據「ETtoday新聞雲」報導，該醫院針對此事未作任何回應，衛生局14日前往調查後，已將按摩女的情況備案，俟她出院後再進行調查，若真作出對醫護狂咳吐口水行為，將依法處理。該女事後已轉往另家專責醫院收治，這幾天來未聽到該女發生任何狀。

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