一名台灣旅客昨日抵達澳門後，隨即在山頂醫院被發現核酸檢測和血清IgG均呈陽性，確診為澳門第53例新冠肺炎，屬輸入病例，患者目前無發燒、咳嗽或呼吸困難等症狀，情況一般，已到公共衛生臨床中心治療。

澳門應變協調中心公布，患者為59歲男子，入境前持周二 (15日)的核酸檢測呈陰性，昨日獨自乘星宇航空JX203號航班抵澳門，座位號5H，他自稱在台灣沒有接觸新冠肺炎確診人士，亦無在人多擁擠地方逗留，台灣同住家人均沒確診。