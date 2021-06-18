59歲台灣男子入境澳門 被驗出確診新冠肺炎 10:512021/06/18 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一名台灣旅客昨日抵達澳門後，隨即在山頂醫院被發現核酸檢測和血清IgG均呈陽性。圖為2021年5月20日，市民在澳門綜藝館排隊等候接種國藥滅活疫苗接種。（中新社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一名台灣旅客昨日抵達澳門後，隨即在山頂醫院被發現核酸檢測和血清IgG均呈陽性，確診為澳門第53例新冠肺炎，屬輸入病例，患者目前無發燒、咳嗽或呼吸困難等症狀，情況一般，已到公共衛生臨床中心治療。 澳門應變協調中心公布，患者為59歲男子，入境前持周二 (15日)的核酸檢測呈陰性，昨日獨自乘星宇航空JX203號航班抵澳門，座位號5H，他自稱在台灣沒有接觸新冠肺炎確診人士，亦無在人多擁擠地方逗留，台灣同住家人均沒確診。 新冠往生新北發10萬 北市暫不跟進 博錸新冠肺炎變異株試劑 日本上市 #澳門 #確診 #新冠肺炎 #核酸檢測 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民間伸援手 陽大醫院獲贈500萬元抗疫經費 11:322021/06/18 生活 安心即時上工放寬資格 中市釋出1200職缺 04:102021/06/18 地方新聞 北市無症狀確診 須住專責旅館 04:102021/06/18 地方新聞 火來了 快跑 家屬視訊送最後一程 04:102021/06/18 社會新聞 奔波200公里到偏僻山區收防疫垃圾 一張字條讓他哭了 11:312021/06/18 生活 中央沒做地方自己做 羅東鎮發放確診病逝者6萬元慰問金 12:142021/06/18 生活 爆18人確診、20萬包蔬果流全聯 北農急開記者會澄清 12:522021/06/18 生活 北農爆群聚18人確診還要員工「自行篩檢」 深夜急發478字聲明 03:432021/06/18 生活 北農18人確診 總經理：停工2天大消毒、全員再篩檢 11:392021/06/18 生活 蔡壁如爆打AZ疫苗副作用 仍建議孕婦及這些族群要施打 11:272021/06/18 生活 首支大陸mRNA疫苗 將進行三期臨床試驗 04:102021/06/18 產業財經 兩岸熱門新聞 中國太空人首次進入自建在軌太空站 改變美俄主導太空格局 - 兩岸 中國高教再傳命案 哈爾濱工大副校長墜樓身亡 - 兩岸 - 中央社 五眼聯盟內訌？紐西蘭：縱使澳中緊張 仍將擴大對華貿易 - 兩岸 印度變異病毒襲陸不擴散 粵有3絕招：管理傳染源、切斷傳播途徑、保護易感人群 - 兩岸 社評／用「大象外交」取代「戰狼外交」 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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