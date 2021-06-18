桃園市大園區三民路二段一間加油站，17日下午發生一起結帳烏龍案件，一名員工幫客人加完油後，不小心將120元的油錢誤植為1200元，員工事後發現開錯發票，不知該如何是好。此時剛好有員警前來加油，員工上前求助希望警方能幫忙尋人，最後在員警的協助下，順利找到該名顧客並將發票收回，讓員工免於負擔該筆損失。

大園分局三菓派出所所長沈鳳堯表示，該名加油站員工於17日下午幫一輛機車加油，結帳時誤將120元的油錢輸入為1200元，當下員工及機車騎士均未發現發票有誤，直到員工交接班核對營業額時，才發現金額對不上，員工擔心要負擔該筆損失，因此相當著急不知該如何是好。

正當員工煩惱之際，巡邏員警剛好至派出所加油，員工見狀隨即上前求助，詢問是否能幫忙找到該名顧客，員警得知詳情後，依照機車離去的方向及車輛特徵，協助調閱監視器過濾畫面，順利確認該車的車牌號碼並聯繫上車主蔡姓老翁。

蔡姓老翁得知事情原委後，隨即將發票送回加油站，員工看見發票順利找回來，終於鬆了一口氣，頻頻向警方道謝，感謝員警的熱心協助，讓他不至於一天做白工。