鴻海創辦人郭台銘申請採購500萬劑BNT疫苗來台，但遭行政卡關，他今天發出8點聲明，提及民進黨派系對他有不同意見，要求面見蔡英文總統。國民黨主席江啟臣向蔡英文喊話，到底是人命還是派系優先，若民進黨內部派系影響疫苗採購、疫苗政策、甚至疫苗施打，他正告蔡英文應出面說清楚。

郭台銘上午發表的8點聲明中，提及民進黨派系對他有不同意見，質疑各種看不見的力量對他捐贈疫苗產生技術性拖延，盼政府公開表示接受永齡基金會捐贈、正式授權，並同意他們提出的捐贈合約及給予相應許可，盼面見蔡英文總統。

對此，國民黨主席江啟臣表示，很感謝郭台銘在這段時間為國人爭取疫苗的努力，國民黨自始自終就呼籲蔡政府應「開大門、納善意」，讓所有民間力量都能夠幫台灣爭取到有效、安全、國際認證的疫苗，但聽到郭台銘這兩天的聲明，讓人非常難過。

江啟臣痛批，這證實先前大家對蔡政府疫苗政策的懷疑、沒信心，若民進黨內有派系影響疫苗採購、疫苗政策與接種，這影響的不只是疫苗採購，還影響全台灣人民的命，請蔡英文出面向國人說清楚。

被問到如何協助郭台銘，江啟臣說，國民黨內有疫苗對策委員會，國內許多民間力量努力洽購疫苗，只要洽談過程中需要國民黨協助的，一定會盡全力幫忙溝通，呼籲各界找尋更多元管道來獲取國際認證疫苗，也呼籲政府採購疫苗數量要多，且種類也要多，讓人民有所選擇。

藝人賈永婕日前捐贈醫療物資，但遭懷疑分裂台灣，昨天她在Instagram限時動態透露接到蔡英文致謝，江啟臣說，這就如同新北市長侯友宜所說，請蔡英文約束綠營人士，防疫期間民進黨竟用網軍攻擊為防疫盡心力的國人，拜託蔡英文放下屠刀，讓台灣人民好過一點，疫苗爭不到就算了，起碼讓網軍休息。