鴻海創辦人郭台銘積極爭取BNT疫苗進口，但遲遲未有明確進展，郭台銘今在聲明中揭露購買疫苗的內幕，稱端午連假結束後，有消息傳來民進黨不同派系間有不同的意見，有各種看不見的力量開始對本案產生技術性的拖延。對此，宅神朱學恒今表示，這讓他想到綠委王定宇奧斯卡演技，昨天還要那些扯政府卡民間捐疫苗的人出來道歉。

郭台銘今（18日）在臉書發文表示，6月初在政府要求收件後遲遲未收到回覆，直到10日再次行文衛福部後才有部分進展，「從5月23日起，就經由各種方式，希望與政府洽談突破限制，購買疫苗捐贈與政府，6月1日依主管機關要求送件後，遲遲未獲得主管機關正式回覆，又於6月10日行文給衞福部陳部長，2天後取得部分進展，讓我們有些許振奮，能在6月13日和主管機關開會，晚間又接獲陳部長來電，表達會協助本案。」

然而郭台銘卻指出，端午連假後傳出民進黨不同派系出現不同聲浪，巧合的是同時又出現媒體不實報導，有各種看不見的力量開始對本案產生技術性的拖延，這也讓購買BNT疫苗出現阻礙，郭台銘盼會見蔡英文總統，取得政府真正的承諾。

對此，朱學恒也立即在臉書發文表示，「這讓我想到王定宇昨天的奧斯卡演技：哪些擋疫苗的王八蛋要不要出來道歉」？！

大批網友也在其PO文底下留言表示，「真當郭董吃素的啊？搞這些小把戲」、「正面對決啦，郭董底牌都翻了，要不就同意不就拒絕」、「寫的不夠明嗎，就蔡是假綠燈，變成他有放行，是郭自己買不到」、「他們真的同一模式改口說擋疫苗的人要不要道歉」、「不同派系到底在幹什麼？這時候還在政治鬥爭嗎？到底是誰」、「郭董總算直接出招，看對方怎麼接招了」、「左線預備，右線預備，報告，黨公職、側翼及圖庫都準備好了，砲口瞄準郭董，準備開炮」。

朱學恒之所以會點名王定宇，是因王定宇昨（17日）在臉書發文，對於郭台銘17日向台灣人報告3點疫苗進度，並感謝衛福部在端午節假期間和他討論專案進口；王稱，現在唯一送件申請的郭台銘，不僅感謝政府的協助，也證實小英政府官員連在端午連假期間，都還與郭董團隊開會討論細節，那群一直鬼扯政府卡民間捐疫苗的，有哪個可以作表率，出來道個歉吧？

針對郭台銘董今日所發表的聲明，總統府發言人張惇涵表示總統府3點立場強調，蔡總統始終樂意與郭董事長見面會談，對於郭董事長的提議，也會進行後續安排。至於對於郭董事長提案洽購疫苗之事務，張惇涵說，近期各界有許多不實傳聞，或許導致郭董事長有所誤解。