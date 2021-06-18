滬指低開 石油煤炭股跌逾1％ 10:532021/06/18 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股18日開市個別發展。上證指數開市報3,520點，跌5點，跌幅為0.14％。深成指開市報14,510點，升38點，漲幅為0.26％。 香港信報報導，滬深300指數18日開市報5,104點，升3點，漲幅為0.06％；創業板指數開市報3,210點，升21點，漲幅為0.68％。 各類股個別發展，石油、有色金屬、煤炭、鋼鐵股跌逾1％；電力、金融、水泥、化工股偏軟；房地產股靠穩。 《商情》美元走強 紐約棉花跌逾2％ 人民幣兌美元 跌至三周新低 #開市 #漲幅 #跌逾 #個別 #煤炭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恒指半日升169點 信義光能漲逾8％ 12:492021/06/18 財經 台股收盤下跌72點 友達、群創翻黑 高端漲10元 13:472021/06/18 財經 《傳產》雪崩式下滑 新北5月新建案總銷跌逾8成 09:272021/06/18 財經 滬指半日跌17點 深成指微跌1點 12:392021/06/18 財經 長榮列處置股開盤跌3元 群創、彩晶走升 台股小跌5點 09:052021/06/18 財經 《港股》科技股領軍 恆指走高 10:522021/06/18 財經 《商情》聯準會轉鷹派 紐約期金急挫5％ 09:442021/06/18 財經 《商情》料需求增 帶動國際鐵礦石反彈逾3％ 12:002021/06/18 財經 《台北股市》今年GDP拚保5％ 龍頭股抗跌領漲對味 09:102021/06/18 財經 《美股掃瞄》美股消息面：美元跳升 金價跌破1800美元 10:012021/06/18 財經 恒指高開27點 安踏高開近6％ 11:022021/06/18 財經 財經熱門新聞 長榮「被抓去關10天」 散戶注意：這檔要噴了 - 財經 矽晶圓 明後年恐大缺貨 - 財經要聞 - 工商時報 長榮、陽明、萬海有多強？謝金河曝三雄幹掉這家陸企 - 財經 要打國產疫苗？企業主管最新調查結果：驚人 - 財經 郭台銘提8點聲明 盼會見蔡英文總統：公開授權買疫苗 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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