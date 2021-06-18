A股18日開市個別發展。上證指數開市報3,520點，跌5點，跌幅為0.14％。深成指開市報14,510點，升38點，漲幅為0.26％。

香港信報報導，滬深300指數18日開市報5,104點，升3點，漲幅為0.06％；創業板指數開市報3,210點，升21點，漲幅為0.68％。

各類股個別發展，石油、有色金屬、煤炭、鋼鐵股跌逾1％；電力、金融、水泥、化工股偏軟；房地產股靠穩。

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