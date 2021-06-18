一名從事殯葬業的女網友發文表示，6/9開始發燒、胸口悶痛，開車去醫院採檢，結果為陰性，結果6/11她再度出現不適症狀，照X光發現肺浸潤，一度被收治到負壓隔離病房，但再度採檢仍是陰性，醫生開藥後就放她出院了，但直到6/15她都沒好轉，再度就醫採檢結果仍是陰性，因此應該是一般的肺炎，她如今回想起出現症狀、就醫的過程還是覺得很可怕，只覺得獨自面對這些事，真的很孤單又很想哭。

一名女網友日前在《爆怨2公社》發文表示，6/9晚上發燒38度，還一度出現呼吸喘、胸口悶痛，甚至有點快暈倒的感覺，打了119以後，對方表示發燒就趕快就醫，但因為她沒有和家人住在一起，只好自己開車去急診，在醫院做了快篩和PCR檢測，也照了X光，還吸了氧氣，隔天收到採檢結果為陰性。

女網友指出，結果她在6/11晚上再度出現低燒、胸悶、胸痛的症狀，因為掛不到感染科，只好再跑一次急診，照了X光發現有肺浸潤的症狀，因此醫生建議再做一次快篩和PCR檢驗，接著她便被收治到急診負壓病房，然後打了抗生素治療。

女網友說，隔天早上再照一次x光，醫院表示她沒事了，就將她轉到急診的一般病床，她休息到中午以後，醫生告知她可以出院，並開了止咳、化痰的藥物給她。

女網友透露，到了6/15她還是覺得狀況沒改善，因此下班就直接衝去感染科門診再做檢查，醫生看到她的病歷和X光片以後，很激動地說「這是肺浸潤、肺炎」，她並表明她的胸悶狀況在吃藥之後並沒有改善，而醫師立刻回說「你肺炎當然會胸悶啊！」

女網友向醫生表示，自己感到很疲勞，要不要直接把她收治住院，醫師聽了便通報急診，她被全副武裝的護理師帶去急診，再照了一次X光，然後一樣被採檢，然後吊點滴，並服用抗生素、止咳化痰以及焦慮的藥物，因為她很怕又被收治負壓病房，因此只能拜託同事先幫忙買水、食物和充電器支援她。

女網友表示，後來採檢結果出來仍是陰性，因此醫生就開了抗生素讓她回家吃，原PO崩潰的說，「我真的是這幾天被折騰到一個不行，真的超想哭的。肺炎跟我說一下，難道它會自己好嗎？至少也開抗生素幫我治療」。

女網友也說，她真的不想再跑急診了，心真的超累，而且一個人面對這些事情，內心超級孤單又煎熬，真得很想要哭，她也不想一直去醫院佔用醫療資源，但也很害怕自己萬一確診恐會傳染給別人，也怕自己出事家人會難過。「我每天的行程就是上班下班，我也很怕與人接觸，我不敢回老家接觸家人，但是其他人會這樣想嗎？」

女網友感嘆的說，她從事殯葬業，每天必須接觸很多業者及家屬，家屬南北都會有，她知道失去親人很難過，但本身有接觸史也希望能夠自愛，保護自己和家人。「我甚至害怕到要把生活用品及衣物放在背包，看醫生時候帶著，免得隨時有狀況，還在家裡裝監視器給家人看，我是否安好」。

不少網友看了紛紛表示，「你好棒喔！ 每個人都像你一樣就好了，加油會平安無事的」、「祝妳早日康復」、「即便不是新冠肺炎，一般的肺炎也要注意」、「還好不是，跑了這麼多次辛苦你了，祝你早日康復」。