全球新冠疫情時好時壞下，傳出韓國三星電子在2021年底，可能還會如期舉辦自家全球技術研討會。

疫情雖未退去，但隨著全球疫苗接種率日與俱增，三星電子據傳將在10月或11月舉行年度三星開發者大會(SDC)。

三星電子，這家全球最大的記憶體晶片與智慧手機業者希望在2021年，能不需要透過虛擬網路，而與這些開發者與創作者進行一次實體面對面會議。但基於新冠病毒因素，也會有網路參與選項。

2020年就是忌憚新冠疫情會擴散，故不得不忍痛取消舉辦。

始於2013年的SDC，是三星一年一度研討大會，每年均吸引數以千計科技人才，包括開發人員、內容創作者與設計師，齊聚一堂共同勾勒未來技術與服務。同時，三星也會在活動中，分享自家研發技術與願景等。

SDC通常選址在美國北加州的矽谷附近舉行，因為當地是全球主要IT人才與公司群聚地。早幾年的會議議題，主要放在行動技術方面，但近年來也人工智慧（AI）與物聯網（IoT）領域，也累積相當多來自各界的新解決方案。

以2019年的SDC為例，約有五千人共襄盛舉，齊聚商討各項主題，包括三星AI平台Bixby、實現5G無線技術與邁向6G、開放性物聯網平台SmartThings、折疊裝置開發應用程式、8K串流服務，以及三星One UI等。