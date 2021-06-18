受美國升息前景浮現的影響，進而拖累盤中油價疲弱；分析師表示，美元飆漲將使得以其貨幣計價的石油更加昂貴，抑制買盤；周五(6/18)截至台北時間上午10點45分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-7月輕質原油期貨下跌0.48美元，報每桶70.56美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨下跌0.52美元，報每桶72.56美元。(商品行情網)