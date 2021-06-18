《國際油價》原油亞洲電子盤續疲 10:522021/06/18 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受美國升息前景浮現的影響，進而拖累盤中油價疲弱；分析師表示，美元飆漲將使得以其貨幣計價的石油更加昂貴，抑制買盤；周五(6/18)截至台北時間上午10點45分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-7月輕質原油期貨下跌0.48美元，報每桶70.56美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨下跌0.52美元，報每桶72.56美元。(商品行情網) 《商情》黃金亞洲電子盤反彈 《鋼鐵股》國際銅價回檔 第一銅失勢 #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 #美國升息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《新聞分析》景氣V型反轉無望 H2新台幣升勢恐告終 10:352021/06/18 財經 《盤中解析》台股攻高怯步 散裝航噴發 10:352021/06/18 財經 《國際經濟》請領失業金人數意外增加 創1個月新高 10:182021/06/18 財經 《類股》人氣火熱擋不住 航運股14檔飆漲停 11:092021/06/18 財經 《國際金融》歐股連9漲止步 礦業股重挫 09:442021/06/18 財經 貨櫃三雄開低 台股早盤在平盤附近震盪 09:212021/06/18 財經 《鋼鐵股》內銷觀望、外銷續強 不鏽鋼廠營運有撐 12:172021/06/18 財經 陸港觀盤－大宗商品價揚 衝擊陸企獲利 04:102021/06/18 全球財經 Fed暗示提前升息 美元強彈 04:102021/06/18 財經要聞 《鋼鐵股》原料價高 豐興下周具漲相 13:082021/06/18 財經 立場轉鷹 因疫苗非因通膨 04:102021/06/18 財經要聞 財經熱門新聞 長榮「被抓去關10天」 散戶注意：這檔要噴了 - 財經 矽晶圓 明後年恐大缺貨 - 財經要聞 - 工商時報 長榮、陽明、萬海有多強？謝金河曝三雄幹掉這家陸企 - 財經 要打國產疫苗？企業主管最新調查結果：驚人 - 財經 郭台銘提8點聲明 盼會見蔡英文總統：公開授權買疫苗 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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