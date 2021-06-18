傳統旺季來臨，且銅價連日走跌，散熱廠—雙鴻(3324)、奇鋐(3017)及泰碩(3338)第3季營運看好，今天股價同步走高，其中雙鴻盤中股價漲停，奇鋐及泰碩股價漲幅亦逾5%。

雙鴻今年第2季營運深受客戶端長短料及銅等原物料價格大漲影響，公司初估，第2季業績將低於第1季，不過近期銅價漲多回跌，且公司新產品已反應新成本，加上雙鴻在新一代Intel Whitley伺服器平台的市場佔有率較前一代大幅提升，隨著Whitley滲透率攀高及傳統旺季來臨，雙鴻伺服器產品出貨可望逐步放量，成為營運擺脫谷底、重回成長軌道主要動能。

雙鴻5月合併營收為9.5億元，月減7.4%，年增2.9%，累計前5月合併營收為54.08億元，年成長28.75%。

雙鴻表示，5月及第2季是公司營運谷底，業績可望自6月起回溫，下半年營運展望樂觀，全年營收可望優於去年。

相較於多數散熱廠受到缺料及金屬材料價格飆漲影響，奇鋐因去年底、今年初備足金屬材料，第2季業績表現不俗，5月合併營收達45.5億元，月增1.47%，年成長5.76%，創下單月歷史新高，累計前5月合併營收為196.33億元，年成長22.64%，儘管6月因盤點因素可能較5月下滑，但第2季整體出貨狀況不錯，今年上半年營運可望優於預期。

奇鋐近幾年將產品重心轉向通訊及散熱相關產品，降低電腦機箱及系統組裝產品比重，目前產品主要分為「散熱產品」及「電腦機箱及系統組裝」兩大區塊，公司亦自2019年底切入伺服器市場，產品包括：機殼、風扇及VC(均熱板)。 奇鋐經過一年多努力，伺服器機殼現有北美及大陸客戶，後續還會有新客戶加入，去年伺服器包括機殼及散熱營收約85億元，奇鋐預估，今年伺服器相關產品營收有機會超過100億元。

奇鋐表示，公司目標是希望能一直成長，如果沒有系統風險，今年合併營收一定會比2020年成長，且獲利成長幅將大於營收，法人預估，奇鋐今年營收可望年增兩位數。

泰碩今年前5月合併營收為19.45億元，年減9.24%，泰碩表示，公司已陸續調漲產品價格，預估下半年營收及獲利均會比上半年好。