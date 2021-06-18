《商情》受美聯儲升息影響 LME銅價續跌0.42％ 10:522021/06/18 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因全球最大金屬消費國計畫出售國家儲備庫存以管制金屬價格，加上美國聯邦儲備委員會(美聯儲/FED)比預期還快的提前升息令美元走強，美元迎來近九個月來最高的一周，使得以美元計價的金屬更貴，對其他貨幣持有者的吸引力也降低。致倫敦(LME)銅價周五續跌。 周五((6/18)截至台北時間10:30，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅續跌0.42%，報每公噸9,276美元，盤中最低一度跌至每公噸9,218美元。(商品行情網) 《商情》聯準會轉鷹派 紐約期金急挫5％ 《國際油價》雙因素打擊 倫敦原油回落近2％ #LME #續跌 #美聯儲 #銅價 #金屬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》美元走強 紐約棉花跌逾2％ 10:012021/06/18 財經 長榮列處置股開盤跌3元 群創、彩晶走升 台股小跌5點 09:052021/06/18 財經 《商情》日圓走跌 大阪期膠終止連3跌 10:012021/06/18 財經 銅價大跌 線纜股18日股價再呈跌多漲少 11:202021/06/18 財經 《國際產業》美元跳升＋中國出手 大宗商品倒一片 12:002021/06/18 財經 《韓股》韓股震盪 韓元貶至一個月新低 11:092021/06/18 財經 《國際金融》歐股連9漲止步 礦業股重挫 09:442021/06/18 財經 台積電急拉填息 台股收漲82點 04:102021/06/18 財經焦點 人民幣兌美元 跌至三周新低 04:102021/06/18 全球財經 《港股》科技股領軍 恆指走高 10:522021/06/18 財經 《美股掃瞄》科技股受青睞 那斯達克指數創歷史次高 08:532021/06/18 財經 財經熱門新聞 長榮「被抓去關10天」 散戶注意：這檔要噴了 - 財經 矽晶圓 明後年恐大缺貨 - 財經要聞 - 工商時報 長榮、陽明、萬海有多強？謝金河曝三雄幹掉這家陸企 - 財經 要打國產疫苗？企業主管最新調查結果：驚人 - 財經 郭台銘提8點聲明 盼會見蔡英文總統：公開授權買疫苗 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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