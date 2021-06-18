因全球最大金屬消費國計畫出售國家儲備庫存以管制金屬價格，加上美國聯邦儲備委員會(美聯儲/FED)比預期還快的提前升息令美元走強，美元迎來近九個月來最高的一周，使得以美元計價的金屬更貴，對其他貨幣持有者的吸引力也降低。致倫敦(LME)銅價周五續跌。

周五((6/18)截至台北時間10:30，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅續跌0.42%，報每公噸9,276美元，盤中最低一度跌至每公噸9,218美元。(商品行情網)