高齡接種猝死頻傳，據了解，桃園龍潭一名9旬呂姓老翁於15日至桃園龍潭國中接種後，17日下午疑似身體不適倒地不起，救護人員到場時已無呼吸心跳，無意識OHCA，經送往804國軍總醫院仍回天乏術，確切死因仍待後續調查釐清。

接種猝死案件再添1例，據悉，桃園龍潭一名9旬呂姓老翁於15日至桃園龍潭國中接種後，家屬表示，呂翁曾表示呼吸會喘，並於17日下午疑似身體不適倒地不起，且救護人員到場時已無呼吸心跳，經送往804國軍桃園總醫院仍回天乏術，確切死因仍待後續調查釐清。