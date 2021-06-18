郭台銘急求見蔡英文「今下午就可以」 劉宥彤：如果政府不需要我們請直接說

台灣本土疫情持續延燒，鴻海創辦人郭台銘爭取採購BNT疫苗，日前透過永齡基金會與鴻海向政府遞件申請，不過遲遲未有明確進展，郭台銘稍早也發出聲明希望能與蔡英文總統會面，獲得政府實際的承諾，永齡基金會執行長劉宥彤出面受訪表示，若統統府已經有意見面，就盡快敲定時間，今天下午也可以，郭台銘隨時準備好與總統見面。

針對稍早郭台銘發出8點聲明，劉宥彤表示，國人對於疫苗有很大期待，但從公文發出已有一段時間，這半個月以來為了這件事情很煩惱，因此這8點聲明希望能推動明確進展，並排除障礙。

劉宥彤強調，政府在此事扮演很重要的角色，因此需要政府明確的表態，「我們沒有一定要做這件事，如果政府需要我們，那就趕快進入實質討論，如果不需要我們也可以跟我們說。」

至於郭台銘在聲明中提及民進黨內部聲浪，劉宥彤說，「如果有些阻礙可以直接告訴我們，才能讓事件順利進行，現在阻礙的原因是什麼需要更多釐清，因此希望能跟蔡總統碰面，當面與總統討論，我相信郭董直接跟總統直接談會讓事情有比較快的進展，用這樣的方式比較直接。」

針對上海復星的問題，劉宥彤透露內部沙盤推演，「上海復星擁有BNT是大中華地區可以販售，我們簽約的對象可以避過，可以避開敏感的問題，例如跟香港或瑞士復星可不可以，這都需要進行討論。」