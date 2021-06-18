彰化縣累計251人確診，近日連續兩天嘉玲，緊繃的體系鬆了一口氣，卻傳出有醫院，7日收治確診重症女病患，在負壓病房內，一度重症插管，12日患者好轉後，卻自己拔管，不辦手許就要離開醫院，還對醫護人員「狂咳、吐口水」，醫院證實有此事，但沒有回應，病患已經轉移到其他醫院。

醫護人員遇到麻煩確者個案特別棘手，據了解，該病患是6月7日，村民發現鄰居洗家具，攀談之下，才知道鄰居住萬華、從事按摩業的妹妹發燒10多天，回彰化養病，警覺不對勁，緊急通報衛生局前往採檢，確診陽性，收治在負壓隔離病房中重症插管。

病患逐漸好轉後，卻幾度情緒失控，12日對著醫護人員大咳，吐口水，吼叫「幹嘛要救我」，13日企圖從病房脫逃，準備從逃生梯離開時，被5名醫護人員帶回病房，確診者失控，不停反抗、吐口水。

醫護人員辛苦面臨各式各樣挑戰，病毒可怕，卻還遇到不顧別人安全，無理取鬧，暴露在高感染風險之中，彰化縣衛生局表示，14日已經前往調查，並將按摩女情形錄案，等待病癒後將依法處理，目前患者已收治另家專責醫院，沒有情況發生。