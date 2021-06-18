博錸（6572）與日本電化（Denka）共同研發之「新型冠狀病毒變異株檢測試劑-IntelliPlex SARS-CoV-2 Variant Analysis Kit」（RUO），於6月16日由日本電化官方宣布產品上市，並已開始積極接洽日本當地之大型檢測機構，為日本防疫再添一道屏障。

新型冠狀病毒變異株檢測試劑檢測採用博錸之多元檢測平台(IntelliPlex）及πCode（MicroDisc）晶元磁片技術，只要檢測一次就能判斷變異株突變位點，包含Alpha（B.1.1.7）、Beta（B.1.351）、Gamma（P1）、Delta（B.1.617.2）、Epsilon（B 1.427/B.1.429）等十多個突變位點，此平台的另一個優勢是可擴充探針檢測標的物數量，用以應變未來可能出現其他新型變異株，只要3個小時就可以出檢測報告，提升診斷效率，降低成本、人力消耗。

在目前疫苗對部分變異株防護力不足及施打疫苗有空窗期，一般的快篩及qPCR核酸檢測無法立即判斷是否為新冠變異病毒，需再等候第二次採檢才能確認，如此一來一往不僅耗時，亦可能讓確診者在等待第二次報告時錯失最佳治療時機。

為預防未來印度變異株（Delta）或其他新型變種病毒入侵台灣，博錸呼籲相關單位應開始積極篩檢變異株，不再讓變異株溜進台灣導致下一波的疫情蔓延的破口。目前博錸也在台灣積極推廣此新型冠狀病毒變異株檢測試劑，因變異株多為境外移入，因此重點推廣客戶為機場出入境篩檢站，預計近期內會和各大航空公司及國際物流公司及台灣大型醫檢單位接洽。