台灣新冠肺炎疫情雖略為降溫，但仍不是放鬆的時刻，尤其每天的死亡人數，都讓民眾相當緊張，如今全台持續三級警戒的同時，全台也開始開放長者施打AZ疫苗，不料屢傳施打後猝死的消息，讓不少老人家卻步，苦苓也接獲網友來訊，表示自家老父就出現這種心態，苦苓於是獻策，沒想到真的成功讓老人家同意打疫苗，因此分享出來，給所有有需要的網友們參考。

苦苓在臉書po文，透露有網友私訊，表示自己的老父親就是因為看了新聞報導有人打疫苗過世，因此打電話給子女，說原本隔天有被排到施打疫苗，如今決定不去了，讓該網友感到很困擾。

心急如焚的網友因此傳訊息給苦苓，想問他有沒有什麼好辦法，苦苓認真思考後，建議對方給爸爸打通電話，跟他說確實有人打疫苗後死亡，「如果你因為害怕不敢去打，我也能理解。但是你不打疫苗，就沒有防護力，就一直是高危險群，那麼為了確定不會讓你被感染，就算改天三級解除了，我也不敢回家看你，更不敢帶你的孫子回家，因為我們可能會把病毒帶回家害到你」，要網友請爸爸好好保重身體，「等全世界疫情都結束了，我們就會回來看你。拜拜！」。

結果網友真的照著苦苓說的打電話過去，把這些話照著都說了，結果老父親勉強同意施打，還說：「我是為了你們才去打的」，無論如何，總算是化解一個難關，因此苦苓徵求這位網友同意後，將此事分享出來，希望能給有同樣苦惱的網友們做參考，也請眾人集思廣益，看是不是還有更有效的方式，可以提出討論。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922