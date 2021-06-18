高齡93歲國寶歌王文夏曾遭看護餵毒，導致他昏迷5天，還因此暴瘦到只剩25公斤，讓老婆文香十分心疼，至今難以接受，如今住在安養院的文夏，受到疫情影響，成為第一波接種AZ疫苗的對象，目前文香也已經簽好同意書，表示還是打了比較安全。

文夏2019年出院後便轉往安養院，去年文香曾透露，文夏的身體恢復狀況不錯，已經胖到42公斤，食慾也都很好，在安養院三餐都正常，作息也很規律。

文香雖然擔心疫苗的副作用，但認為打了會比較安全，所以已經簽屬同意書，原本預計18日就要接種，但安養院通知要領完疫苗才能安排，而文香也已經到5個月沒見到老公了，在經濟方面的壓力有點大，安養院每個月都要4萬多元，這一年多來就花費將近百萬。

事實上，文夏去年底才因肺炎住院，但身體狀況恢復良好，不但意識清楚，說話也中氣十足，文香更表示，文夏還吵著要交女朋友，在安養院得到良好的照顧，她還很喜歡看電視，尤其是和日本有關的內容，也喜歡看聖誕樹，精神非常好。

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