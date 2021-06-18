郭台銘急求見蔡英文「今下午就可以」 劉宥彤：如果政府不需要我們請直接說

鴻海集團創辦人郭台銘有意購買BNT疫苗，再捐贈給政府，自5月下旬表態以來屢遭阻礙。郭台銘今發表8點聲明，盼與蔡英文總統見面；永齡基金會發言人劉宥彤受訪時公開喊話，「政府到底需不需要我們，如果不用幫忙，希望能直說！」

「今天疫苗在國際間是賣方市場，不會有一批貨在那邊等你要或不要，更何況我們現在連表態都沒有」，劉宥彤在郭台銘發表聲明後，接受新聞台聯訪，正式向政府攤牌。

她強調，郭台銘的初衷不曾改變，6月1日透過永齡基金會備妥文件向食藥署遞件申請疫苗進口，但自那天起到現在，完全沒有得到政府「到底要不要」的答案。

劉宥彤表示，永齡認同政府在整起採購案中應該也必須扮演一定程度的角色，畢竟疫苗捐贈與一般物資捐贈不同，事後還涉及許多責任義務的問題。若政府在立場上有其他考量，永齡也尊重，「但請政府跟我們講清楚」。

劉透露，永齡為了解決採購障礙，在合約架構方面做出努力，她舉例，可和瑞士復星或香港復星簽約，避開敏感的上海復星，這些都是可行的方向，「希望政府不光是扮演監督角色，我們更期待政府能扮演隊友的角色。」

衛福部長陳時中回應，總統已做出指示，政府一定會盡量協助，透過公私部門合作，以買到疫苗為最高指導原則。政府也會發函授權永齡基金會及台積電，讓他們用這樣的授權去洽談，「我們會積極辦理，也期待成功。」

陳時中強調，疫苗廠之所以只願跟國家往來，主要原因是進來後會有免責的需求，一定要由國家來做保證，不管是台積電也好、鴻海也好，只要取得德國原廠BNT疫苗，「一定進得來」。