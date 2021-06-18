中央流行疫情指揮中心5月中旬把全國升為三級警戒，而提供燒燙傷患者復健的陽光台北重建中心也暫停服務，但為避免傷友因分秒攣縮、增生的疤痕影響生活自理能力，陽光之家擔負起7位傷友住民們的全日照顧服務，日間提供復健服務、與台北重建中心治療師視訊幫助傷友穩定復健。

陽光之家主任杜秀秀表示，疫情下傷友無法外出透氣，復健又十分的枯燥跟痛苦，同仁就想方設法在復健中設計趣味挑戰、也邀請傷友復健空檔參與宣導影片拍攝，這些都幫助傷友保持好心情來按部就班完成每日的復健。

近來水電資源進入紅色警戒，陽光之家特別邀請傷友參與節能宣導影片拍攝，分享傷友日常生活訓練兼節省水電資源的方法，傷友參與其中從面對鏡頭的害羞、扭捏，到後來不滿意表現要求重拍等可愛模樣，令工作人員與傷友樂不可支，也為防疫枯燥的復健生活增添樂趣。

全身45％面積燒傷的傷友雪燕表示，早晚刷牙時用水杯裝水不但可以省水，練習開關水龍頭也能幫助手部復健，這些都收錄在影片中，復健到現在快滿一年，目標今年8月就要從陽光復健畢業回家。

陽光之家傷友與工作人員近日也親手包了200多顆粽子，製作卡片並將這份感謝送往疫情期間十分辛苦忙碌的新店第四大隊消防隊，表達對消防人員的謝意，並期盼大家一起落實宅在家防疫，減輕醫護、警消人員負擔。