新北市議員張錦豪擔憂偏鄉長者年紀較大，恐受疫情威脅，自掏腰包購買1000份面罩，放置於金山區服務處，免費提供民眾索取。（張錦豪提供）

新北市議員張錦豪擔憂偏鄉長者年紀較大，恐受疫情威脅，自掏腰包購買1000份面罩，放置於金山區服務處，免費提供民眾索取。（張錦豪提供）

新北市金山區日前傳出家族群聚染疫，據衛生局統計至17日止，金山區共有15人染疫，新北市議員張錦豪擔憂偏鄉長者年紀較大，恐受疫情威脅，自掏腰包購買1000份面罩，放置於金山區服務處，免費提供民眾索取，每人限領1份，由於相當搶手，張錦豪緊急再加碼600個，暖心舉動讓鄉親們讚爆。

張錦豪表示，金山區日前發生家族染疫事件，由於金山區長者較多，擔心疫情會有擴散風險，他緊急購置1000份防護面罩，17日放在金山區仁愛路37-11號服務處，免費提供給有需要的民眾索取，每人限1份，索取時間為白天，晚上不提供，在戶外領取即可不用進到室內。

「民眾索取相當踴躍！」張錦豪說，代表民眾仍相當擔憂疫情擴散，他除了會加緊要求區公所等單位加強清消外，同時17日下午4時許，緊急再送600個面罩到金山服務處。他也呼籲民眾，目前仍是全國三級警戒，民眾仍應做好相關防疫措施，忍受一時不便，一起為防疫盡一份心力。