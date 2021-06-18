身心障礙者的權益需要被重視！唐氏症者多有免疫缺陷的狀況，且30歲就開始老化，若罹患新冠肺炎，所引發成為重症或死亡的比例偏高，唐氏症基金會指出，美國疾病管制與預防中心以及許多國家已將唐氏症列為重症高風險患者，並納入優先施打名單，呼籲疾管署能將30歲以上的唐氏症者，與75歲以上長者同列於第6優先施打順位。

根據行政院衛生福利部疾病管制署之公告，罕見疾病患者及重大傷病列為第9類公費疫苗實施對象。但因疫情嚴峻、疫苗取得困難，許多唐氏症患者以及家長往往承擔更多風險與照顧壓力。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，疫苗是當前生活正常化最有效的防疫策略，然而唐氏症的獨特性在疫情期間更是暴露在高風險之中。免疫缺陷及感染症也是唐氏症常見的症狀，美國疾病管制與預防中心以及許多國家都將唐氏症列入重症高風險的優先施打名單，德國除了將80歲以上及醫護視為第一優先，其次即為70至80歲及唐氏症、失智症者，在在可看出唐氏症在疫苗優先施打的急迫性與必要性。

唐氏症基金會指出，唐氏症者30歲左右便開始面臨老化等問題，平均壽命在60歲上下，倘若受感染所引發成為重症或死亡比例相對也偏高；如今75歲以上的長者已陸續在各地接種疫苗，原住民則是65歲以上，看的出政府是有考量平均壽命做調整。據身心障礙者權利公約講求立足點平等與消除歧視的前提下，應該以相同的觀點看待唐氏症者，並在不影響一般民眾施打情況下合理調整其排序，將30歲以上的唐氏症者，與75歲以上長者同列於第6優先施打順位。