倫敦金屬交易所(LME)銅價跌到兩個月來低點，營運與銅價呈現正向相關的第一銅(2009)股價也持續回檔整理，今早最低60元，距本波高點73.7元回檔約18.6%。

美國聯邦儲備委員會(FED)預告提前至2023年升息，推動美元上漲，打壓際金屬價格，以及全球主要金屬消費國中國大陸計畫從國家儲備釋出銅、鋁和鋅等金屬庫存，以抑制大宗商品價格上漲，致銅價周四下跌至兩個月來低點，盤中跌落至4月20日以來最低的每公噸9,276美元。LME期銅終場下跌351.5美元，成為每公噸9,315.5美元。今年5月上旬曾創下一萬美元以上新高價位。

本波銅價回弱，主要受到中國政府出手降溫大宗商品市場，使銅價自歷史高點滑落。但分析師認為，隨著需求不斷成長，銅價不太可能演變成崩盤。這波銅價上漲動能來自經濟復甦，尤其受到中國需求推升。另外，銅是綠能基礎建設的重要材料，各國政府發展綠能，也帶動銅需求大幅上升。

受惠國際銅價走高與銅片產品價格上漲，第一銅5月營收為2.70億元、年增53.42%，前5月營收為12.01億元、年增30.58%。公司表示，5月營收成長，主要因半導體與汽車產業需求增加，帶動出貨量增加及國際銅價上漲。

此外，MSCI明晟於5月中公布最新半年度調整，全球小型指數成分股部分，鋼鐵股的第一銅入列。帶動股價在5月11日創下76.6元新高。

第一銅第一季每股盈餘0.3元，比去年同期明顯成長。受惠國際銅價上揚，第一銅今年首季持續獲利，第一季營收6.89億元，營業淨利7332萬元，歸屬於母公司業主淨利1.06億元，每股盈餘0.3元，比去年同期轉盈，並且是連續第三季獲利。

第一銅自結4月淨利4377萬元，每股盈餘0.12元。