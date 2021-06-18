力旺(3529)隨著今年晶圓代工陸續調漲，將有助於下半年權利金貢獻，力旺反映強勢基本面預期，近期股價強勢走揚，力旺今早盤一度衝高，直逼漲停、股價達1270元，隨後漲幅收斂，漲幅維持在6%附近。

2020年晶圓代工廠單價上升幅度不大，主要是取消折讓跟super hot run(超級急件)漲價，對力旺而言，今年第二季起的晶圓代工廠調漲，將有助於下半年權利金貢獻。

力旺今年隨著客戶往先進製程升級，將有效推升營運規模，力旺第一季28奈米佔權利金比重14%，預計2021年年底佔比逾20%，下半年到明年也會有16奈米製程以下與NeoPUF挹注貢獻，力旺目前16奈米量產朝兩方向進展，一則為原28奈米客戶往16奈米布局，二則為新客戶新應用，至於7奈米，力旺FPGA(NeoPUF)客戶已有工程樣品，預計下半年步入量產。

力旺也預估今年營收成長性將更勝營業費用成長性，故將帶動營業利益轉佳，力旺也預計將70%研發資源將往新技術開發，包括NeoPUF、MTP(MRAM、ReRAM)。