因前一交易日金價重挫近5%，促使投資人逢低買進，因此支撐金價反彈，但聯準會(Fed)態度轉為鷹派，大幅削弱黃金避險需求而限制漲幅；截至台北時間6月18日上午10點55分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

8月黃金上漲9美元，報每盎司1783.8美元。

7月白銀上漲0.374美元，報每盎司26.23美元。

7月白金上漲17.1美元，報每盎司1072.3美元。

9月鈀金上漲11.8美元，報每盎司2524美元。(商品行情網)