軟體開發商Adobe上季財報和本季展望均優於市場預期，周四盤後股價上揚近3%。

由於科技股再度獲得投資人青睞，稍早前在一般交易時段，Adobe股價收漲1.5%，報551.36美元。

Adobe第二財季（截至6月4日）營收年增23%，為38.4億美元，優於分析師預測均值37.3億美元。淨利年增1%，為11.2億美元。

經調整後每股盈餘為3.03美元，優於前一年同期的2.45美元，並超出市場預估的2.81美元。

以業務和部門來看，第二財季訂閱事業營收為35.20億美元，較前一年同期的28.31億美元增長。產品業務營收為1.53億美元，高於前一年同期的1.28億美元。服務和其他業務營收為1.62億美元，略低於前一年同期的1.69億美元。

此外，第二財季數位媒體部門營收年增25%，為27.9億美元。創意部門營收年增24%，為23.2億美元。文件雲端業務營收為4.69億美元，年增30%。

Adobe預期第三財季（截至8月底）營收為38.8億美元，經調整每股盈餘為3美元，略高於分析師預估的38.5億美元和2.9美元。