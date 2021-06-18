GIANNIS DROPS THE HAMMER.



HE DON’T WANNA GO HOME



(via @NBATV)pic.twitter.com/XSbbC9jhFZ — Bleacher Report (@BleacherReport) June 18, 2021

籃網這次沒辦法重演「全力杜」神奇贏球模式了！靠著米德頓攻下全場最高38分，「字母哥」阿提托康波也有30分、17籃板，公鹿18日在東區準決賽G6，最後以104比89撕破籃網，把東區準決賽扳成3比3平手，接下來緊張刺激的搶7大戰20日回紐約進行。

阿提托康波一開賽就很強勢，帶領公鹿打出11比2開局，更擴大領先差距到兩位數，籃網今天也沒祭出前役「全力杜」模式，上半場仍讓杜蘭特休息將近3分鐘，打完上半場，公鹿取得59比48領先，阿提托康波與米德頓各有19分。

公鹿雖在末節擴大領先到15分，籃網卻靠杜蘭特、喬哈里斯各拿5分打出10比0追上，可是公鹿沒打算讓籃網逆轉，阿提托康波、米德頓、哈勒戴等人攜手打出14比0幫助公鹿重新拉開，打到最後6分24秒，公鹿96比77大幅領先。

籃網隨後雖靠杜蘭特強行切入灌籃，總算中止公鹿這波猛攻，可是米德頓最後4分45秒成功製造哈登防守犯規，精彩完成「四分打」，擴大公鹿領先到20分以上，籃網總教練納許也很乾脆就在此時換下主力，擺明提前準備20日搶7大戰。

米德頓除了拿下全場最高得分，更有10籃板、5助攻、5抄截，哈勒戴也有21分、8籃板、5助攻與4抄截，公鹿全隊就只有米德頓、字母哥與哈勒戴得分上雙；籃網以杜蘭特32分、11籃板表現最佳，哈登16分、7助攻，布雷克葛瑞芬12分。