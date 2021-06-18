1名外送員透露近期遇到的誇張事件，他在送餐時遇到客人傳訊息說「我穿個內褲，等我一下」，他客氣回應後，對方又說「還是你要進來」，邀約他進屋內，讓他懷疑對方意圖，事後發文說「遇到這種事一定要保護自己」，他還說對方之後開門竟真的只穿黑色三角褲，還是名男子，他崩潰地說「不要以為SOD是真的。」

1名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，他日前到1戶住家送餐，送到門口時傳訊息告知客人已送達，沒想到對方竟在訊息中表示「我穿個內褲，等我一下」，他則客氣回應慢慢來，而對方接著繼續說「還是你要進來？」讓他看到訊息時瞬間千頭萬緒，但他最後仍是等到對方開門取餐。

1名外送員在送餐時遇到客人傳訊息說「我穿個內褲，等我一下」，他客氣回應後，對方又說「還是你要進來」。（圖／翻攝自臉書社團「外送員的奇聞怪事」）

該外送員表示，「各位外送的兄弟姐妹們，遇到這種一定要保護自己」，他認為不知道對方家中是什麼情況，對方又是什麼意圖；而對方開門取餐食，還穿著1件「黑色三角褲」，還是名男子，讓他相當傻眼，說「不要以為SOD（日本AV片商）是真的」。許多網友則留言，「知男而上」、「仙人跳？」「感覺動機不單純」、「怎們會只穿內褲應門」。

不過也有網友認為應該只是天氣太熱，對方才未穿衣服，「知道外送員是男生，都是男生也沒有那麼多避諱，沒啥好害羞的」、「怎麼會有那麼多人愛腦補，還喜歡污名化別人」；還有同樣是外送員的網友留言說，他遇過更誇張的例子，就是對方的妻子想約他與丈夫一起「玩刺激的」，希望交換聯絡方式，種種離奇遭遇讓網友看傻眼。