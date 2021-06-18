日籍女星愛紗，來台發展至今20年，近來由於本土疫情爆發，不僅工作喊卡之外，原定5月要回老家和家人過母親節也取消，就連昨（17日）是她的阿嬤86歲生日，也只能隔空獻上祝福。

愛紗表示居家防疫一個多月，只能保持樂觀健康心態面對難關，提到原本五月要回去沖繩陪家人過母親節，但礙於疫情爆發，為了保護彼此便暫時不回老家，如今碰上阿嬤86歲生日，只能打電話給老人家隔空獻上祝福，除了祝阿嬤身體健康、心想事成之外，更允諾：「等疫情穩定再帶您來台灣，吃您最愛吃的蘿蔔糕，帶您去您小時候住過的花蓮看看好山好水」，更強調：「我們都要好好的，好好的」。

對此，網友也紛紛獻上祝福：「抱持健康身心！努力生活每一天，生命是美好的，祝福阿嬤生日快樂」、「阿嬤生日快樂，wow～愛紗好漂亮」、「祝阿嬤生日快樂，我也好想念沖繩」、「相信很快就可以回去看阿嬤了」、「祝奶奶福如東海、壽比南山、生日快樂」。

之前日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，這場及時雨讓台灣人直呼感動，紛紛貼文「台日友好」，愛紗當時表示收到許多人私訊致謝，強調自己內心也是滿滿感動，不忘強調：「台灣人幫助的每一件事情，日本人都一直都記在心裡的唷」，除了感謝第一線醫護人員，也再次提醒所有人做好防疫工作，努力撐過這段時間。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922