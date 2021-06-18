近期航運族群走勢強勢仍由貨櫃三雄帶動，今(18日)起被列入處置股票的長榮開盤下跌3元，散裝航運則因預期解封後的報復性需求激勵升溫，慧洋-KY、裕民、新興開盤不久即亮燈漲停，並帶動一掛散裝航運股紛紛亮燈，掀起補漲行情。

波羅的海綜合指數BDI近日強勢反彈，受惠解封後引爆的報復性消費，加上美國與中國大陸都在投資基礎建設拚經濟，散裝航運漲勢再起，市場也出現搶船潮，相當被看好的慧洋-KY、裕民一早就漲停，慧洋來到82.5元，裕民則見68.8元，接著新興、益航、中航、中櫃、台航、志信、榮運都跟著亮燈。

網友也一早就在PTT股板貼文表示「大哥慧洋已創新高～」，有網友留言說「之前還一堆人在嘴散裝要看貨櫃臉色」、「還不是因為我大哥入獄他們才有表現的機會」、「之前指數跌真的是看貨櫃臉色 現在長榮被關資金分散搭配指數漲 噴」、「長榮出來前 散裝買爆就對了」，眼看貨櫃與散裝兩派擁護者互嗆，也有網友留言說「買貨櫃的一定也會偷玩散裝啦 水手不用互戰～」。

不過，長榮雖然早盤下跌，但股價在接近10點已由黑翻紅，一度上漲6元，來到142.5元，陽明盤中也再創新高價151元，萬海也在盤中來到225.5元，再創新高紀錄。