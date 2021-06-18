前美國總統川普向福斯新聞坦言，他「沒有贏」2020年總統大選，但接下來會發生何事，「讓我們拭目以待」。他說希望拜登執政順利，而他還在考慮是否再戰2024年大選。

多家媒體報導，川普昨晚接受福斯新聞（Fox News ）主持人尚漢尼提（Sean Hannity）電話訪問，這是去年大選結束7個月、拜登就職5個月後，川普首度親口承認敗選。

川普說：「我們原該輕鬆獲勝，以6400萬票。我們最後拿到7500萬票，卻沒有贏，但接下來會發生什麼事，讓我們拭目以待。」

拜登去年大選比川普多贏700多萬張普選票，終以306對232張選舉人票數勝選。

「衛報」網站報導，川普也告訴尚漢尼提，他希望拜登執政「沒問題」，「我希望他順利」。川普還說：「我認為選舉不公平得令人難以置信，但我還是希望這個人好好為我們國家做事，讓一切順利。」

根據報導，川普談到疫情時表示，他相信病毒是從中國實驗室流出的理論。

至於未來是否角逐2024年大選，川普說他會在明年期中選舉後再做決定，「但若看民調數字就知道，民眾比以往更喜歡我」。