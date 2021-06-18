北市一名79歲王姓街友，常年住在中山區河濱公園的溜冰場，17日傍晚被人發現猝死在溜冰場，因王男從13日開始發燒不適，兩度拒絕警消將他送醫快篩，警方不敢大意，通知聯合醫院醫師到場快篩，但醫師卻拒絕，要求由檢警進行司法相驗。

據了解，王男從13日起傳出發燒，當時救護車要載他去送醫遭拒，昨日王男再度被通報發燒，但他仍拒絕救護車載他到醫院檢查。

警方昨晚接獲報案指王男猝死在溜冰場旁，現場無外力介入痕跡，懷疑他是病死，且有疑似確診跡象，即依傳染病防治法第41至43條規定，通知衛生機關派員到場採取必要的措施。

不料，醫師到場後卻拒絕採檢，讓員警抱怨不是說防疫一體，要防止死後確診成為防疫破口，還大張旗鼓地成立了檢警衛聯繫平台，但每次都遭衛生單位甩鍋，屢屢要求由檢警相驗，根本沒有調查傳染病來源並採行其他必要措施，以避免增加疫情擴散風險，更遑論考慮到員警的健康安全。