基隆市正濱漁港一艘剛加滿油的漁船，上午10點半正準備要出海作業時時，船艙突然發生大火，由於滿載油料，大火一發不可收拾，整艘船立刻陷入火海，燃起的濃煙直衝天空，遠在數公里外都清晰可見，其餘漁船見情況危急，紛紛駛離避難。

基隆正濱漁港漁船全面燃燒，火勢濃煙沖天警消搶救中。(戴志揚翻攝)

基隆市消防局獲報後，出動大批人車前往灌救，海巡署安檢人員也協助前往滅火，目前仍在搶救。