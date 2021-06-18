直擊》基隆正濱漁港漁船全面燃燒 火勢濃煙沖天警消搶救中 11:252021/06/18 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆正濱漁港漁船全面燃燒，火勢濃煙沖天警消搶救中。(戴志揚翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市正濱漁港一艘剛加滿油的漁船，上午10點半正準備要出海作業時時，船艙突然發生大火，由於滿載油料，大火一發不可收拾，整艘船立刻陷入火海，燃起的濃煙直衝天空，遠在數公里外都清晰可見，其餘漁船見情況危急，紛紛駛離避難。 基隆正濱漁港漁船全面燃燒，火勢濃煙沖天警消搶救中。(戴志揚翻攝) 訂閱影音： 中時新聞網 基隆市消防局獲報後，出動大批人車前往灌救，海巡署安檢人員也協助前往滅火，目前仍在搶救。 林口通訊行遭4煞丟擲信號彈 警4小時內緝捕到案 美濱核電廠逾40年3號機23日重啟 日本311後首例 #漁船 #正濱漁港 #濃煙 #灌救 #前往 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北投公寓飄異味驚現62歲獨居婦「腐爛屍體」 警消封鎖調查中 16:222021/06/15 社會 陳時中將下台？施正鋒爆：民進黨新聖人出來了 23:422021/06/16 政治 北市承德路驚傳火警3人獲救 住戶懷疑廚房起火 19:472021/06/15 社會 秀傳醫護獻唱台灣心跳聲 盼傳遞防疫正能量 10:422021/06/15 寶島 攻台實戰訓練 陸28軍機首飛東台灣是看點 15:022021/06/17 軍事 項婕如黃禮豐工作停擺申請紓困金 04:102021/06/17 娛樂新聞 華泰飯店限時快閃加碼 美食外帶自取價4折起 19:542021/06/17 生活 中市民眾熱心捐正壓檢疫亭予林新醫院 14:172021/06/15 寶島 宜蘭廢棄魚塭起火 警消撲滅火勢 12:232021/06/13 社會 台東多良段名車不明原因燒光 車上2人及時逃出無礙 22:162021/06/17 社會 獨家》新北警局1警官染疫 同駐地新海派出所19警快篩陰性 13:122021/06/15 社會 社會熱門新聞 台中女爬上4樓高鐵拱橋跳舞 狂喊「法務部長是我老公」幸運獲救 - 社會 市民大道重機雙載一加速 後座女像「豬肉掉地」 6萬人嚇呆 - 社會 6爺奶躲屋內摸兩圈 員林警破門查獲恐罰36萬 - 社會 雙北6月火化增 死亡數疑蓋牌！是否和疫情相關 殯葬業者不願揣測 - 社會新聞 - 中國時報 正妹醉睡信義區天橋遭舔胸指侵嚇驚醒 報案驗出內幕慘了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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