台灣開打AZ疫苗開打後，近期頻傳長者接種後猝死案件，引發民眾施打疫苗疑慮，民眾黨立委蔡壁如表示，從免疫學的觀點來看，疫苗接種可以對抗該病原體的抗體，建議曾感染新冠肺炎、孕婦、高血壓及癌症病患等族群，應該要施打疫苗，即便有血栓的風險，但總比沒有施打疫苗好。

蔡壁如表示，所謂的疫苗接種，就是將疫苗製劑接種到人體內，藉由免疫系統對外來物的辨認，以產生對抗該病原體的抗體，使人體獲得抵抗某一特定或與疫苗相似病原的免疫力，讓人體對該疾病具有較強的抵抗能力。

不過，蔡壁如說，施打新冠肺炎疫苗後，身體會產生免疫反應，可能會出現出現局部的紅腫熱痛、身體也可能會感覺到頭暈，甚至發高燒、全身肌肉酸痛，類似感冒的症狀。

新冠肺炎疫苗打到我們身體裡面，讓我們的身體產生免疫反應，這些免疫反應的症狀，可能會是：出現局部的紅腫熱痛、身體也可能會感覺到頭暈，甚至發高燒、全身肌肉酸痛，類似感冒的症狀。

蔡壁如以自身為例，施打疫苗後2個小時，頭就暈到不行，甚至不能工作，問其他在第一線醫護人員幾乎都會有的症狀；頭暈、還會發燒、全身無力、肌肉酸痛，經過吃藥休息過後就好了。

至於外界關注那些族群要不要打疫苗的問題，蔡壁如說，建議施打的特殊族群包括曾感染新冠肺炎者、孕婦、癌症、高血壓、糖尿病、腎臟病(洗腎)、心臟疾病、肺部疾病、免疫不全疾病者等。

針對孕婦部分，蔡壁如認為，孕婦本身就是「嚴重感染的危險族群」，但是考量AZ疫苗的血栓風險，所以還是建議優先選擇mRNA疫苗，但若近期內無mRNA疫苗，還是建議施打AZ疫苗，比沒打好。