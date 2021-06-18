防疫垃圾包下的字條，寫著「謝謝，辛苦你們」，讓台南市政府環保局收運人員洪文弘的眼角溼了起來。（環保局提供／洪榮志台南傳真）

患難見真情！為築起病毒防線，居家隔離、居家檢疫者都不能隨意外出，垃圾也都由環保局專車清運。台南市政府環保局收運人員洪文弘日前來回200公里前往山區收運防疫垃圾時，垃圾包下竟留有一張寫著「謝謝，辛苦你們」的紙條。他說，當下看到那幾個字，辛苦、壓力全被釋放，眼角竟溼了起來。

洪文弘表示，日前被指派前往偏遠山區清運1戶隔離戶垃圾時，由於他平常的活動範圍都只有在市區，對山區路況陌生，加上導航又只能導到附近，經與該隔離戶前後通了4次電話，還是繞來繞去找不到正確的地址，心裡急得不了。從下午2時出發到載到垃圾，單趟就花了2小時。

洪文弘指出，他揣著一顆七上八下的心，口罩、手套、護目鏡等全副武裝載運垃圾包，腦中只想著趕快完成任務。當時，看見垃圾包下壓著一張紙，雖然覺得有些奇怪，但也沒多想順手揉成團，直到將垃圾包載回到集中消毒區後，取垃圾包時看到那團紙，才有心情打開來看。

洪文弘不好意思地說，簡單幾個字「謝謝，辛苦你們」，怎有那麼大的力量？當下竟然很想哭，彷彿身為第一線防疫基層人員的辛苦、壓力，都隨著這幾個字被釋放、驅散了，也才想起在載運垃圾時，該隔離戶還站在遠處不斷地向他揮手致謝的畫面。

環保局強調，列為居家隔離及居家檢疫者，垃圾不能隨意放入一般家戶清運的垃圾車，如果違反居家隔離或居家檢疫規定，逕自外出丟垃圾者，將依《傳染病防疫法》開罰10萬至100萬元。該局為了便民，特別設立專線06-2686610登記安排清運，再委由專責廢棄物清除處理機構協助專車收運。從今年1月至6月，累計清運居家隔離及居家檢疫戶948戶、檢疫旅館649處次、1萬4821間房間次，收運垃圾為42.83公噸。

環保局長謝世傑認為，疫情暴發以來，該局基層人員默默為防疫付出，一次又一次不分假日或平日執行公共場域環境清潔消毒，不論日夜在第一時間完成確診者足跡清消，以及居家隔離、居家檢疫等的垃圾收運。民眾以紙條表達謝意，對該局第一線防疫人員來說是莫大的鼓勵，期盼市民朋友能給更多的支持，讓環保局的服務愈來愈好。