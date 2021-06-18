今年以來中、美兩大經濟體，通膨相關議題成為最大隱憂；尤其是中國，目前已為全球最大出口國，未來通膨是否急速升溫，將影響其他市場？而在通膨升溫下，未來又以哪些產業最具發展力？

TAROBO（大拇哥證券投顧）分析，中國生產者物價指數在大宗商品漲價潮的助推下飆升至9%，達2008年以來最高位，其傳導至通膨的滯後效應必將陸續顯現；作為全球最大出口國，中國物價持續上漲疊加強勢人民幣，將有可能進一步加劇全球通膨，使金融市場出現更多動盪。

至於那些產業在通膨升溫下的中國市場將逆勢成長？TAROBO投顧點名醫療保健、5G、AIoT、自動化等。

中國市場未來發展趨勢則可由各項數據略知一二，中國自1979年實施一胎化政策，導致低生育的現象。隨時間推移，逐漸進入老齡化的社會，使青壯年人口的贍養負擔加重，且性別比例也明顯失調，因此在2016年宣布全面開放二胎政策，希望能挽救老化的人口。然而由下圖一明顯可見，中國出生人口只有在2016當年攀升，隨後幾年仍然急速下滑，2020年出生人口甚至比2010年降了超過24%！出生率也同樣持續下降，可見即使開放二胎政策，中國人口老齡化已成為不得不面對的嚴肅課題。

在人口成長持續下降，疊加勞動人口將出現缺口的狀況下，中國未來除了面臨老齡化的課題外，產業也將需要加速自動化轉型，而在這樣雙重力道的推動下，中國必將出現醫療保健及以5G為基礎的AIoT和自動化產業的急迫性剛性需求。TAROBO投顧認為，目前中國金融市場背景面臨貨幣供應將收緊的情況，過度炒作的資產類別必定首當其衝，例如房地產，提醒投資人應做好避險準備；而另外在人口老齡化、勞動人口短缺問題的雙重力道推動下，醫療保健及以5G為基礎的AIoT相關產業勢必將成為未來發展趨勢。