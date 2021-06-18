鴻海旗下封測廠訊芯-KY(6451)2021年營收表現穩健回升，5月營收雙升至今年來次高。展望今年，公司認為5G發展、疫情趨緩及後疫情時代商機，對光纖收發模組、生物辨識模組及系統級封裝（SiP）3大產品線發展均有利，看好營運可望再創佳績。

訊芯股價5月中下探88.3元的13月低點，1個月急跌達近33％，隨後止跌穩步回升，今（18）日開高後在買盤敲進下放量勁揚4.29％至121.5元，即將收復本波修正失土，早盤維持逾1.5％漲幅，位居封測族群漲勢前段班。不過，三大法人本周迄今調節賣超312張。

訊芯5月自結合併營收4.19億元，月增0.7％、年增達23.87％，創近4月高點、改寫同期次高。累計前5月合併營收19.08億元，年增10.04％，為同期第3高。首季歸屬母公司稅後淨利2.3億元，季減8.03％、年增達3.79倍，每股盈餘（EPS）2.16元，雙創同期次高。

訊芯董事長徐文一認為，隨著未來5G應用逐漸擴大，內部模組對集成技術需求增加，增添系統級封裝技術領域商機。而3D感測市場規模至2025年估達150億美元，7年間年均複合成長率（CAGR）將達20％，3D感測封裝今年仍將是重要產品之一。

而網路應用發展持續成長及5G高速傳輸特性，帶動光纖收發模組需求逐年上升。徐文一表示，訊芯深耕高速光纖收模組多年，目前已具生產400G的高速光纖收發模組能力，預期今年高速光纖收發模組產品將持續帶來可觀利益。

徐文一表示，訊芯今年除了持續拓展原有各項專案外，受惠5G發展、疫情趨緩及「後疫情時代」商機，集團多元化產品均與5G息息相關，包括高速光纖收發模組、生物辨識模組及SiP感測器等皆極具潛力，相信今年營運可望帶來亮眼表現、再創佳績。